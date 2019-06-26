12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, Fenerbahçe'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.



Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Oyuncu kadrosu



Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

J. Metecan Birsen - Anadolu Efes

Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Rıdvan Öncel - Banvit

Şehmus Hazer - Banvit

Ragıp Berke Atar - Banvit

Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen

Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta

Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta

Semih Erden - İstanbul BBSK

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar - Tofaş

Yiğit Arslan - Tofaş

Berkan Durmaz - Tofaş

Metin Türen - Türk Telekom

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers

Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers

Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv



İdari ve teknik kadro



Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka

Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF

Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF

Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF

S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş

Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör

Kadir Korkmaz - İstatistik

Barış Kocaoğlu - Doktor

Burak Yağmur Öztürk - Doktor

Ali Onur Duran - Diyetisyen

İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen

Ertan Bedir - Kondisyoner

Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist

Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF

Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan

Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK

Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF