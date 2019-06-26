Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

, ile yollarını ayırdı

Kadın Basketbol Takımı, Fransız Başantrenör yollarını ayırdığını açıkladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 17:46
Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubemizde gerçekleşen yeni sezon planlamaları kapsamında, koçumuz Valerie Garnier ile yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN