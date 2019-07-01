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Amerikan Basketbol Ligi'nin () Doğu Konferansı takımlarından , dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen ile anlaştı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 11:17
Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı

Kevin Durant, anlaşmayı Instagram hesabından duyurdu. Son 3 sezondur takımı Golden State Warriors ile iki NBA şampiyonluğu yaşayan ABD'li skorer Durant, 2017 ve 2018 yıllarında finalin en değerli oyuncusu seçilmişti.

ABD basınında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki Kevin Durant ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Brooklyn Nets oyuncuya toplamda 164 milyon dolar ödeyecek.

NBA'da 12 sezon geçiren Durant, geçen sezon Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'e karşı oynanan 5. maçta sakatlamış, final serisinde Toronto Raptors'a karşı 5. maça kadar forma giyememişti.

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Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı
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