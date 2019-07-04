Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando de Colo kimdir? Nando de Colo hangi pozisyonda oynuyor? İşte kariyeri

Yeni sezona güçlü transferlerle girmek isteyen Fenerbahçe Beko, Nando de Colo transferini her an açıklayabilir. CSKA'dan ayrılan ve NBA'de beklediği teklifi bulamayan Fransız gard, Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya çok yakın. Sarı lacivertlileri heyecanlandıran gelişme sonrasında, arama motorları üzerinde 'Nando de Colo kimdir ve hangi pozisyonda oynuyor?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Nando de Colo'nun kariyeri...

NANDO DE COLO KİMDİR? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Nando de Colo 23 Haziran 1987 tarihinde Fransa'da doğmuştur. 1.96 boyunda 91 kg ağırlığında yer alan de Colo Şutör gard pozisyonunda oynamaktadır.

KARİYERİ

Nando de Colo profesyonelliğe 2006 yılında koçluğunu Erman Kunter'in yaptığı Fransa Ligi ekiplerinden Cholet Basket takımında oynamaya başlayarak ilk adımını attı. Fransız oyuncu 2007-08 sezonunda maç başına 15.0 sayı ortalaması ile iyi bir performans ortaya koyarak takımının Semaine des As kupasını kazanmasını ve Fransa Basketbol Kupası ile Eurochallenge'de final oynamasında önemli rol üstlendi.

Cholet Basket'te bir başarılı yıl daha geçirdikten sonra 2009 NBA Seçmeleri'ne katılmaya karar veren oyuncu 2. tur 53. sıradan San Antonio Spurs takımı tarafından seçildi. De Colo daha sonra 2009 yılında İspanyol ekibi Valencia BC takımına transfer oldu ve burada 2010 yılında takımıyla birlikte EuroCup şampiyonluğu yaşadı. Fransız oyuncu 2011-12 sezonunda maç başına 15.4 sayı ortalaması ile oynayarak kariyerinin en iyi yılını geçirdi.

Daha sonra 2012 Temmuz'unda NBA'de oynayabilcek olgunluğa eriştiğine inanarak Valencia'dan ayrılma kararı aldı. 13 Temmuz 2012 tarihinde de Colo San Antonio Spurs takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. de Colo, Spurs'de geçirdiği iki sene boyunca beklenen performansı ortaya koyamadı ve Spurs'ün NBA Development League'deki takımı Austin Toros'a gönderildi. Daha sonra geri çağrılsa da yine beklenen etkiyi yapamadı ve 20 Şubat 2014 tarihinde Austin Daye karşılığında Toronto Raptors'a takaslandı.

De Colo, 9 Temmuz 2014'te VTB Birleşik Ligi ve EuroLeague ekibi CSKA Moskova ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzaladı. 2016 yılında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca 2016 EuroLeague normal sezonu ve dörtlü finalinin en değerli (mvp) oyuncusu seçildi.