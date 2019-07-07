Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'ya 60 milyon TL

Senelerdir CSKA Moskova'yı başarıya taşıyan Fransız yıldız Nando de Colo, artık Ataşehir'de boy gösterecek. Fenerbahçe Beko ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varan De Colo, yılda 3 milyon 500 bin dolar (3 yılda toplam 60 milyon TL) kazanacak. F.Bahçe'nin Fransız yıldızı ikna etme süreci ise hayli ilginç ve çetrefilli oldu.

CSKA Moskova'dan, "NBA'de şansımı denemek istiyorum" diyerek ayrılan Fransız gard, ABD'deki haklarının sahibi Toronto Raptors'ın Kawhi Leonard'ın ayrılığı eksenindeki belirsizliği ve kendisine en fazla 1 milyon 500 bin dolarlık bir paket sunabilmesi üzerine rotayı tekrar Avrupa'ya kırdı. De Colo'nun İspanya haklarını elinde bulunduran Valencia, "Yurt dışı tamam ama İspanya'da bizden başka bir kulüpte oynarsan 1 milyon Euro tazminat ödersin" maddesini hatırlatıp Fransız oyuncunun Real Madrid'e gidişine engel oldu. Bu fırsatı gören Fenerbahçe de devreye girip uzun vadeli bir kontratla De Colo'yu bitirdi.

"Obradovic beni aradı, ben de geldim"

FENERBAHÇE Beko ile anlaşan De Colo, sarı-lacivertli takımı tercih etmesinde Obradovic'in etkisi olduğunu söyledi. Fransız yıldız, "Geçmişte Obradovic'in koçluk yaptığı kulüplerden teklif almıştım. Ancak kabul etmemiştim. Onunla çalışmak ilginç olacak. Beni telefonla aradı. O bir basketbol efsanesi. Her zaman antrenörlerimle profesyonel ilişkiler kurup onlara saygı duydum. Koçun güvenini kazanıp, takım içinde özgür bir rol elde etmeyi amaçlıyorum. F.Bahçe için eksik olan parçayı doldurmak istiyorum" diye konuştu.