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Spanoulis 1 yıl daha 'ta

Yunan takımlarından , yıldız oyuncusu 'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 10:57
Spanoulis 1 yıl daha Olympiakos'ta

Yunan ekibi Olympiakos, deneyimli basketbolcu Vassilis Spanoulis ile sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spanoulis'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu. 36 yaşındaki basketbolcu böylece 10 yıl üst üste Olympiakos forması giymiş olacak. Kariyerinde 3 Euroleague şampiyonluğu bulunan Yunan basketbolcu, geçtiğimiz sezon da 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Spanoulis ayrıca Euroleague tarihinde en çok asist yapan (1414) basketbolcu olarak yer alıyor.

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Spanoulis 1 yıl daha Olympiakos'ta
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