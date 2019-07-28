Fenerbahçe Beko dünya 3.’sü

Spor yönetimi ve ekonomi gibi konularda yayın yapan Deportes & Finanzas'ın haberine göre; Twitter'da 2019 yılının ilk yarısında en popüler üç basketbol takımından biri Fenerbahçe Beko oldu.
Buna göre bu süreçte en çok etkileşim alan takım 12,9 milyon etkileşim ile NBA finalisti G. S. Warriors oldu. NBA şampiyonu Toronto Raptors ise yine aynı süreçte 9,74 milyon etkileşim alarak 2'nci sırayı aldı. Fenerbahçe Beko ise toplamda 5,97 milyon etkileşim ile bu iki takımı takip etti.
Sarı-lacivertliler; Derrick Williams, Nando de Colo transferleri ile adından sıkça söz ettirmişti.