Fenerbahçe Beko dünya 3.’sü

BUGÜN NELER OLDU

Spor yönetimi ve ekonomi gibi konularda yayın yapan Deportes & Finanzas'ın haberine göre;Buna göre bu süreçte en çok etkileşim alan takım 12,9 milyon etkileşim ile NBA finalisti G. S. Warriors oldu. NBA şampiyonu Toronto Raptors ise yine aynı süreçte 9,74 milyon etkileşim alarak 2'nci sırayı aldı.Sarı-lacivertliler; Derrick Williams, Nando de Colo transferleri ile adından sıkça söz ettirmişti.