Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2019-20 sezonu fikstürü çekildi. Çekime Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Onan, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle ligin yeni takımları Ormanspor ve Bursaspor'a 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah bu ligde kalıcı olursunuz. Maç takvimini oturtmak hepimiz için çok zor. Avrupa Ligi ve FIBA'nın bu çekişmesi devam ettiği sürece olimpiyat elemeleri ile milli takım araları kolay olmayacak. Her takımın işi zor. Umarım bir an önce bu problemler çözülür" ifadelerini kullandı.

İLK HAFTA PROGRAMI

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta

Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor

İstanbul BB.-Fenerbahçe Beko

Bursaspor-TOFAŞ?

Arel Ün. Büyükçekmece-Darüşşafaka Tekfen?

Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka

Anadolu Efes-Ormanspor