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Beko'dan Guduric'e teşekkür

Beko, 'in takımına transfer olan için teşekkür mesajı yayımladı. İki sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcunun kariyerine ABD'de devam edeceği belirtildi.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 10:21
Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür

Son 2 sezondur Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric'in yeni takımı belli oldu. Sırp yıldız NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric'e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

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Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür
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