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Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet 'yu transfer etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 14:19
James Michael McAdoo, Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgilerin yanı sıra şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, NBA patentli Birleşik Amerikalı uzun James Michael McAdoo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2,06 metre boyunda ve 26 yaşında olan James Michael McAdoo son olarak İtalya'nın Fiat Torino takımında forma giydi."

McAdoo, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors ile Philadelphia 76ers; NBA Gelişim Ligi'nde ise Santa Cruz Warriors, Delaware 87ers ve Agua Caliente Clippers of Ontario takımlarında oynadı.

ABD'li basketbolcu, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Golden State Warriors ile iki kez NBA şampiyonluğu yaşadı.

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James Michael McAdoo, Beşiktaş'ta
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