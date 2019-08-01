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, 'yı geçti; yarı finale yükseldi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde 'yı 69-64 mağlup eden yarı finale yükseldi. Ay yıldızlılarda 4/5 üçlükle 16 sayı atan takımın en skorer ismi olurken Görener'i 13 sayıyla , 9 sayıyla takip etti. Ay yıldızlılar yarı finalde Büyük Britanya-Slovenya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 20:01
Türkiye, Fransa'yı geçti; yarı finale yükseldi

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'yı 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 16-11, devreyi de 39-27 geride kapadı.

Üçüncü çeyreğin de 56-44 Fransa lehine geçildiği maçın son periyodunda rakibini 8 sayıda tutan milliler, mücadeleyi 69-64 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekipte Tibet Görener 16 sayıyla en skorer isim olurken, Mustafa Kurtuldum 13 sayı kaydetti.

Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya-Slovenya müsabakasının galibiyle eşleşecek. Yarı final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

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Türkiye, Fransa'yı geçti; yarı finale yükseldi
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