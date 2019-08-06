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Beko Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 12:37
Fenerbahçe, Sinan Güler ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 35 yaşındaki basketbolcunun iki sezondur sarı-lacivertli formayı giydiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Sinan Güler, yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

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Fenerbahçe, Sinan Güler ile yollarını ayırdı
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