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İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden , milli basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 17:17
Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu

Geçen sezonu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta'da tamamlayan oyun kurucu Kenan Sipahi, gelecek 2 yıl boyunca Real Betis forması giyecek.

2013 yılında Letonya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Sipahi, kariyerinde ilk defa Türkiye dışında forma giyecek.

Kenan Sipahi geçen yıl Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 27 karşılaşmada 6.4 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Sipahi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 4.5 sayı ve 2.8 asist ortalaması yakaladı.

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Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu
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