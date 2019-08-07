Potada millilere destek güç geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Total Oil Türkiye arasında Basketbol Milli Takımları ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Esma Sultan Yalısı'nda yapılan törene, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katıldı.

Başkan Türkoğlu, "Türkiye basketbol ailesi olarak güçlü ve başarılı bir aileyiz. Birbirimize inancımızdan bu başarı kaynaklanıyor. Ortak hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Basketbol ailemizin yeni üyesi Total, gücümüze güç katacak. Demirören ailesine, rahmetli Erdoğan Demirören başta olmak üzere ağabeyim Yıldırım Demirören'in Türk sporuna çeşitli katkıları olmuştur. Bugün de burada basketbolu seçmeleri bizi mutlu etmiştir. Bu yeni sponsorluk 3 yıl sürecek. Eylül'de Çin'de gerçekleşecek Dünya Kupası öncesinde bu enerji büyük heyecan katacak" dedi.

YÜZDE YÜZ MİLLİ SERMAYE

TBF Başkanı Türkoğlu ile Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin isim hakkı konusunda da görüşmeler yaptıklarını müjdeleyen Demirören ise, "Bugün bizim için güzel ve özel bir gün. Yüzde yüz milli sermayeyle yatırım yapan bir şirket olarak basketbol takımına ana sponsor oluyoruz. Bu bizim için çok önemli bir anlaşma. 2011-2012'de Beşiktaş basketbol takımına da sponsor olmuştuk. O dönem Beşiktaş üç kupayı da müzesine götürmüştü. Bugün yine başarı için yola çıkıyoruz ve bu kez milli takımlarımızla yolumuza yürümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TARİHİ ANLAŞMA Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen imza törenine Yıldırım Demirören ailesiyle birlikte katıldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yıldırım Demirören'e 29 numaralı A Milli Basketbol Takımı forması hediye etti (Yukarıda) Toplantıya Demirören ailesinin fertleri de katıldı.