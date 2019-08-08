Hidayet Türkoğlu: "Cedi ve Furkan'ın her fırsatta milli takıma gelmesi bizi çok mutlu ediyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadelede edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımdaki oyuncuların mutlu olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü ifade eden Türkoğlu, "Son oynadıkları turnuvada eksik olmamıza rağmen, büyük bir organizasyonda iyi takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar. Bu tip hazırlıklarda moral anlamında ekibe büyük destek veriyor. Bir süre İstanbul'da hazırlanıp, 2 hazırlık maçından sonra. Ayın 20-21'i gibi Çin'e hareket edecekler. İnşallah hepimizin istediği bir başarı elde ederler. Tüm ülkenin gurur duyacağı bir sonuçla ülkemize geri dönerler. Biz federasyon ve teknik ekip olarak hepsiyle gurur duyarız" diye konuştu.



"CEDİ VE FURKAN'IN HER FIRSATTA MİLLİ TAKIMA GELMESİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın NBA'deki performanslarının sorulması üzerine Başkan Türkoğlu, "Oraya ne kadar erken giderseniz, adapte olma anlamında, basketbolu öğrenme ve NBA'de kedini kanıtlama açısından çok avantajlı olduğuna inanıyorum. Ben de oraya çok genç yaşta gitmiştim. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kazanacak çok şeyleri var. Furkan, Cedi'ye göre talihsiz sakatlıklar yaşadı ancak NBA'de kontratını uzattı. Cedi bulduğu şansları çok iyi değerlendirdi. Oynadığı sürelerde kendine olan güveni gelişti. Bu arkadaşların her fırsatta milli takıma gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu arkadaşların o bilinçte olması ve uzun yıllar bu formayı giyecek olması bizi mutlu ediyor. Onlar bizim geleceğimiz. Manevi anlamda milli forma, Türk insanının onları her fırsatta yalnız bırakmaması onların bakış açısını değiştiriyor. Diğer arkadaşlarımız da her fırsatta milli formanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyorlar. Bu takımın bir parçası" diye cevap verdi.

Hedefler hakkında da konuşan Hidayet Türkoğlu, "İnşallah ilk başta gruptan çıkıp, daha sonra olimpiyat elemesi oynama fırsatı yakalarız. Bunlar basketbol anlamında elde edebileceğimiz büyük başarılar olur. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum" dedi.