Ufuk Sarıca: Jan Vesely'siz ne oynayacaklarını bilmiyoruz

Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya gününde basının karşısına çıktı. Medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı menajeri Kerem Tunçeri, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Medya gününde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Herhalde son oynadıkları turnuvadan olsa gerek hepsinin yüzü gülüyor. Eksik olmamıza rağmen, hazır olmamamıza rağmen bence büyük bir organizasyonda büyük ülkelere karşı iyi bir basketbol sergilediler. Turnuvayı galibiyetle bitirdiler. Bu tip organizasyonlarda her galibiyetin hazırlık anlamında ekibe büyük moral verdiğini bilen insanlarız. Şimdi de bir süre İstanbul'da hazırlık yapıp daha sonra da 2 hazırlık maçından sonra Atina'da çok önemli ekol ülkelere karşı hazırlık süreci geçireceğiz. Daha sonra da ayın 20-21'i gibi Çin'e doğru hareket edeceğiz. Orada da bir hazırlık sürecinden sonra inşallah hepimizin arzu ettiği bir başarı elde edilir. Umuyoruz ki tüm ülkenin gurur duyacağı bir sonuçla ülkemize geri dönerler. Bunun sonucunda biz gerek federasyon olarak gerekse bütün ülke olarak gerek antrenörlerle gerek sporcu arkadaşlarla gurur duyarız" şeklinde konuştu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: NBA'İN KENDİNİ KANITLAMA AÇISINDAN ÇOK AVANTAJLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Kendisinin çok genç yaşta NBA'ye gittiğini ifade eden Türkoğlu, "Tabii ben her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum oraya ne kadar erken ve genç yaşta giderseniz oraya adapte olma, basketbolu öğrenme ve NBA'in bir şekilde kendini kanıtlama ve geliştirebilme açısından çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ben de çok genç yaşta gitmiştim, çünkü inanın kaybedecek ve hiçbir şeyleri yok, kazanacak çok şeyleri var. Milli takımda hem Cedi'de hem Furkan'da görüyoruz. Furkan belki Cedi'ye nazaran biraz daha talihsiz durumlarla karşılaştı fakat tekrar NBA'de kontratını uzattı ve Philadelphia'da devam ediyor. Cedi, bulduğu şansları çok iyi değerlendirdi. Fiziği dışında ister istemez oynadığı basketbolda oynadığı sürede bile kendine olan güveni ile basketbola bakışı da değişti. Bu arkadaşlarımızın her fırsatta milli takıma geliyor olması bizi çok mutlu ediyor. Sonuçta bu arkadaşların o bilinçte olması ve uzun yıllar bu formaları giyecek olması bizi çok mutlu ediyor, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Manevi anlamda milli formaya, Türk insanımızın, halkımızın onları her fırsatta yalnız bırakmaması, onların buraya bakış açısını değiştiriyor, o yüzden ne kadar teşekkür etsem azdır. Diğer arkadaşlarımız da kez aynı şeklide. Her fırsatta çağrıldığı zaman her koşulda milli formanın ne kadar değerli olduğunu ve bu takımın bir parçası olmak istediklerini dile getiriyorlar. O yüzden hepsini canı gönülden kutluyorum. Umarım güzel bir hazırlık süreci geçiririz. Gruptan çıkmayı garantileyip daha sonra da olimpiyat elemesi oynama fırsatı yakalarız ve bunlar basketbol anlamında elde edebileceğimiz büyük başarılar olur" dedi.

KEREM TUNÇERİ: HAZIRLIKLARIMIZ GAYET İYİ GİDİYOR

Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarının gayet güzel geçtiğini söyleyen Tunçeri, "Çalışmalara başladık. Semih Erden yaklaşık 3 haftadır bizle beraber değil. Tolga'nın da ufak bir sakatlığı oldu. Bugün tam takım ilk defa idman yapacağız. Semih'in ufak tefek ağrıları var ancak Semih'ten kötü bir haber beklemiyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu. İyileşme yolunda bugün yarın antrenmanlara başlayacaktır. Fransa'da güzel bir turnuva geçirdik. Fransa ve Tunus ile güzel hazırlık maçları yaptık. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Burada bir turnuva oynayıp oradan Atina'ya geçeceğiz. Her şey yolunda. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu ama onlar da oyunun içinde olan şeyler" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA HEDEF MAÇIMIZ JAPONYA"

Eylül ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki hedef maçlarının Japonya maçı olacağını belirten A Milli Basketbol Takımı Genel Menajeri Kerem Tunçeri, "Bizim için Basketbol Şampiyonası'ndaki en önemli maç Japonya maçı. Hem ters bir takım hem de turnuvanın ilk maçları hep zor olur. O yüzden o maça konsantre olmuş durumdayız. Bizim hedef maçımız ABD maçı değil. Diğer iki maçı %100 kazanmamız gerekiyor. ABD'de kim geliyor kim gelmiyor kim sakat bizi pek ilgilendirmiyor. Bizim ne oynadığımız önemli" dedi.

UFUK SARICA: GÜN VE GÜN SAHADA DAHA İYİ DURUMA GELDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Takım olarak hazırlanmak için önlerinde bir süre olduğunu vurgulayan Ufuk Sarıca, "Aslında bunlar çok verimli kamplar, oyuncuya ve takıma biraz daha fazla yükleme yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu sebeplerden ötürü bir parça verim olarak benim beklediğimin altındaydı. Sonuçta önümüzde bir süreç var. İstanbul'da iki tane, üç tane de daha sonra oynayacağımız maçlar var. Turnuvada İtalya, Sırbistan ve Yunanistan gibi sert takımlar olacak. Kazanmak ve kaybetmek ölçü değil çünkü daha hazırlık aşamasındayız ve daha yetiştirmemiz gereken bazı konular var. Gün ve gün sahada daha iyi duruma geldiğimizi düşünüyorum çünkü bu oyuncuların belli süreden sonra hazırlanmaya da ihtiyaçları ve maç oynamak için vücutlarını da hazırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DAKİ TURNUVA ÜMİT VERİCİYDİ"

Fransa'daki turnuvada iyi basketbol oynadıklarını belirten Sarıca, "Daha takımla idmanlara başlayamadı, bireysel olarak koşulara başladı. Bu hafta sonuna, en kötü hafta başına kadar onu yetiştirmeye çalışıyoruz ama arada da tabii oynayacağımız maçlardan dolayı takım antrenmanı sayımız azalıyor. Semih için tekrar sağlık ekibimizden tekrar bir rapor, değerlendirme daha alacağız. Fransa maçına gelince dediğim gibi çok atlet bir takım, böyle atletik bir takıma karşı özellikle ribaundlarda ezilmemek önemliydi. Maçın ilk periyodunda biraz sıkıntımız vardı, bizim için önemli bir done ama yine söylüyorum onlar da hazır değil. Tam olarak bir ölçü değil ama bir ABD maçı için o atletizmi düşünüyoruz yine keza Japonya çok hızlı oynayan bir takım, bunlar için bize ümit veren sahneleri maçın içinde gördük. Çok fazla sayıda genç arkadaşımızı oynattık, ekstra katkılar aldık bunlar bizim için önemli, ilerisi için önemli dolayısıyla bu maçlar bizim için faydalı oldu" dedi.

"VESELY OLMADAN NE OYNAYACAKLARINI BİLMİYORUZ"

Grubumuzdaki takımlardan Çek Cumhuriyeti'nde sakatlanan Jan Vesely'nin önemli bir eksik olduğunu vurgulayan tecrübeli koç, "Kırılmadan ziyade sonuç maçı olabilir Çekya, ama bu turnuvanın en değerli maçı ilk maç olan Japonya maçı. Hem oradaki ortam, iklim, salon, ilk günler zordur, çok fazla bilmediğimiz Avrupa basketbolunun dışında bir rakibimiz var. Vesely'nin olmaması tabii ki bir avantaj, Vesely çok enerjik, o takımın en önemli parçalarından biri. Vesely ile ne oynayacaklarını biliyoruz fakat Vesely'siz ne oynayacaklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla bize, özellikle dış şuta yönelik uzunlarının olması uzunlarımıza sıkıntı verebilir. Maçın içinde bize sıkıntı verecek düzenler karşımıza çıkabilir. Ama söylüyorum, turnuvaya biz iyi bir başlangıç yaparsak o maç gruptaki son maç olduğu için o gün sahada çok daha iyi bir milli takım olarak bulunacağımıza eminim" açıklamasında bulundu.