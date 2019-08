Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi milli takımın durumunu değerlendirdi.

Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Takımı için dün düzenlenen medya günü etkinliğinin sporculara ve antrenörlere moral verdiğini söyleyen Hidayet Türkoğlu, "Dün inanılmaz bir ilgi vardı. Medyadaki bütün dostlarımız, arkadaşlarımız ve abilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu en önemli turnuva öncesi böyle ilgi ve alakanın bütün sporcularımıza, antrenörlerimize çok moral verdiğini gören, bilen bir insanım. Bu anlamda medyadaki değerli büyüklerimize teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK HEYECANLI BİR SÜREÇ"

Ay-yıldızlı ekibin şampiyona öncesinde form durumunun yükseldiğini söyleyen Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün takımın form grafiği yükseliyor. Fransa'da bir turnuva yaptılar. Hem Fransa'yı hem de Tunus'u yenerek buraya biraz daha moralli geldiler. Eksik ve sakat oyuncularımızın yavaş yavaş takıma dahil olmasıyla, ekibimiz tam kadro antrenman yapma fırsatı buluyor. Her geçen gün de hem moral olarak hem form tutma anlamında daha iyiye gidiyorlar. İnşallah bu sene, bizim, sporcularımızın ve her fırsatta milli formayı hangi branş olursa olsun farketmeksizin destekleyen halkımızın gurur duyacağı bir sonuç elde ederiz. Bizim için çok heyecanlı bir süreç. Çünkü daha önceden yapılmamış çok şeyleri yaptık bu süreçte. Bunu da başarabilirsek, ülke adına basketbol alanında çok anlamlı işler yapmış olacağız."

"MİLLİ TAKIMI DESTEKLEMEK İÇİN HERKESİ DAVET EDİYORUM"

Çin yolculuğu öncesi A Milli Basketbol Takımı'nın hazırlık maçları yapacağını hatırlatan Türkoğlu, "Ayın 12 ile 13'ünde Senegal ve Ürdün'le hazırlık maçlarımız var. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki hazırlık maçlarımıza, milli takımı desteklemek için herkesi davet ediyorum. Ayın 15'i gibi Atina'da Yunanistan, Sırbistan ve İtalya'nın olacağı bir turnuvaya katılacağız. Ayın 21'i gibi Çin'e gidecekler. Takım 10 gün önceden gitmek istedi. Arada saat farkı var. Turnuva başlamadan önce form grafiklerini en üst seviyeye çekmek için üç tane daha hazırlık maçı yapmak istiyorlar. Umarım bir sıkıntı, sakatlık yaşamadan, takım halinde 1 Eylül'de ülkemizin gurur duyacağı bir seriye galibiyetle başlarız." açıklamasında bulundu.

Maçların Türkiye'den rahatça takip edilebilecek saatlerde başlayacağını dile getiren başkan Türkoğlu, "Çin şu an 5 saat ileride. Bir maçımız öğlen 15.30'da, iki maçımız TSİ 11.30'da. Saat farkından dolayı halkımızın seyretme imkanı olacaktır. Oraya geleceklerin, televizyon başındakilerin duası milli takımımızla olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların maçları rahatça izleyebilmesi için Türkiye'nin birçok yerinde dev ekran kurulacağını aktaran Türkoğlu, "Caddebostan'da ve Ortaköy'de hazırlık maçlarında bir çalışma yapılacak. Şampiyona başladıktan sonra tüm Türkiye'de de açık hava alanları kurup, milli takımımızın maçlarının izlenmesini sağlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"BU GENÇ EKİP HER ŞEYİ HAK EDİYOR"

ABD ile birlikte gruptan çıkmanın ve olimpiyat eleme şansı yakalamanın çok önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"ABD ile oynamanın avantajı da dezavantajı da var. İnşallah finale kadar gideriz ve ABD ile tekrar 2010'daki gibi finalde karşılaşırız. FIBA'nın değişiklikleri ister istemez sizi dezavantajlı duruma da sokuyor. Turnuvanın ne kadar anlamlı olduğunun ve buradan basketbol anlamında ülkemize neler katabileceğimizin bilincindeyiz. İlk hedef gruptan çıkabilmek. Bir üst gruba çıktığımız taktirde, olimpiyat elemelerine katılma şansı kazanıyoruz. Bence en büyük başarı budur. Kadınlarımız bunu iki defa başardı. Sporculuk zamanımda çok büyük başarılar elde ettik ancak olimpiyat oynama fırsatı yakalayamadık. Avrupa ikinciliğimiz oldu, bireysel başarılarımız oldu ama olimpiyatta oynama fırsatımız olmadı. Bu şansı bu ekip yakalarsa, kendim gitmişten daha mutlu olacağım. Bu genç ekip, gösterdikleri fedakarlık ve oluşturdukları havadan dolayı her şeyi hak ediyor. Bu başarıyı da tüm ülkenin gurur duyacağı şekilde Türk basketboluna kazandırırlar."

Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 18 Yaş Altı Milli Erkek Takımı'nın aleyhine yapılan hakem hatalarına gösterdiği tepkiye değinen Türkoğlu, "Rahatsızlığımız ve vermiş olduğumuz tepkinin nedeni, ülke olarak, milli takım olarak bu kadar bariz hakem hatalarıyla karşı karşıya kalmamız. Dışarıdaki insana dahi bu pozisyonu gösterseniz, bariz şeklideki geri pasta, topun bizim tarafımıza verilmesi gerekiyordu. O sürede kazanır mıydık kaybeder miydik bilemem. Son top bizde olacaktı. Eski sporcu olarak, bununla çok karşılaşan biri olarak, son topu kullanarak maçı kazandığımız zamanlar oldu. O hakkı bizden niye alıyorlar? Bu kadar kolay olmaması lazım." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, tepkisinin FIBA Avrupa'yı yönetenlerin bu duruma duyarsız kalmasına olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tepkimin devam edeceğini her fırsatta herkese söylüyorum. Ben burada federasyon başkanı olarak, gerek milli takımlarımızın, gerekse de kulüplerimizin uğradığı haksız hakem hatalarından dolayı şikayetlerimi dile getirmeye çalıştım. Hiçbir zaman bunlara duyarsız kalacak bir insan değilim. Sporun kazanmak ya da kaybetmekten ibaret olduğunu çok iyi bilen bir insanım. 2000'e yakın maç yapmış biriyim. Belki yarısından fazlasını kazanmış ya da kaybetmiş bir insanım ama bu kadar açık bir şekilde, göz göre göre hata yapılmasını kabullenemiyorum. O yüzden böyle bir tepkim oldu. Bu tepkim devam edecektir."

"BU ŞAHSIN BENİMLE KİŞİSEL PROBLEMİ OLABİLİR"

Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa'nın mayıs ayında yapılan ve Turgay Demirel'in yeniden başkanlığa seçildiği genel kurulunda Sırp adayı desteklediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Seçimden önce Turgay Demirel'i desteklemeyeceklerine dair FIBA Avrupa bünyesinde bulunan federasyonlara bir mektup gönderdiğini vurgulayan Türkoğlu, "İngilizcesi olmayan bazı üst mevkide bulunan gerek milletvekili gerek bakan yardımcısı arkadaşlarımız da var. Türkçe'ye çevirdiğinizde 49 federasyona gönderdiğim mektuptur bu. Mektubun bir kelimesinde, 'Hidayet Türkoğlu, Sırp adayı destekledi.' diye bir cümle geçsin, istifa edeceğim. Bir Türk olarak üç yıldır kendi federasyonuyla hiçbir şekilde bağlantı kurmamış, Avrupa'da ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için girişimde bulunmamış bir insanı desteklemeyeceğime dair mektuptu o." şeklinde konuştu.

Bu süreçte kendileri hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Paralı adamlar dediğimiz, yaşından başından utanmamış, gazeteci diye dolanan insanların göz göre göre yalan söylemesine inanın ben tahammül edemiyorum. Bizim çok önemli ortaklarımızla başımız belaya giriyordu. İnsanlar bizim iyi niyetimizi ve dürüstlüğümüzü bildiği için, çoğu şeyde bu tip olayları kapatma fırsatımız oldu. Daha önce bildiğiniz gibi, 'Yok arabasına el konuldu, yok ofisi...' gibi çirkin şeylerle de karşı karşıya kaldım. Bu şahsın (Turgay Demirel) benimle kişisel problemi olabilir."

Hidayet Türkoğlu, her zaman ülkesini düşünen biri olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligimiz Avrupa'nın en iyi ligi. Milli takımlar seviyesinde gerek alt yaş gruplarında, gerek A takım seviyesinde istikrarlı bir grafik çiziyoruz. FIBA Avrupa organizasyonlarında daha fazla arkadaşımızın görev alabilmesi için mücadele eden biriyim. Bu tip yerlerde ne kadar çoğalabilirsek, gerek kulüp anlamında gerek milli takımlar anlamında ülkemize faydalı olabiliriz. Sormak istiyorum. Bu şahıs beş senelik periyotta Türk basketboluna ne katmıştır? Yönetim kuruluna bir Türk arkadaşımızı almamış ya da alt kurullarda herhangi bir arkadaşımıza görev vermemiş biri Türk basketboluna neler katabilir? Yapılan şeylerin kasıtlı olduğuna inanıyorum. Bu kadar kolay ve ucuz olmaması için mücadele etmeye devam ediyoruz."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonunun geçmişte üretim yapmadığını, dışarıya bağlı olduğunu ve gelirlerinin yarısını başka firmalara verdiğini savunarak, "Bir federasyon düşünün, sponsorluk gelirinin üçte birini bir şirkete komisyon olarak veriyor. Bununla yetinmeyip, o şirketi getiren bir başka şirket olan Impact 34'e komisyon ücreti veriyor. O şirkete de bu zamana kadar geçmiş federasyon yaklaşık 7 milyon liranın üzerinde komisyon veriyor." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinden bu yana sponsorluk gelirlerinin yüzde 90'ını kulüplere aktardıklarını anlatan Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önceki federasyon sponsorluk gelirlerinin yüzde 50'sini kulüplere aktarıyordu. Aradaki fark tamamen şirketlere gidiyordu. Bizim 2,5 yılda yapmış olduğumuz mali kriterler sistemini devreye sokmak için çok ciddi mücadeleler verdik. İçinde bulunduğumuz yanlış kontratlar... Kulüplerimize bunları göndereceğim. Hukuken de görevi kötüye kullandıklarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Kulüplerimizin hakkının iki şirkete tamamen verilmesi... Bir tanesi ile zorunlu çalışmamız var. 2014'te yaklaşık 10 yıllık yapılmış bir anlaşma var. Bu şirkete yüzde 27,5'lik bir sponsorluk payı veriliyordu. Biz bunu yüzde 5'e kadar indirdik. Kazandığımız rakamlar yaklaşık 20 milyon dolar."

Impact 34 şirketine yapılan ödemeler hakkında bilgi veren Türkoğlu, "Tek çalıştıkları kurum Türkiye Basketbol Federasyonu. Bunlar tesadüf mü? Impact 34 denilen şirkete hem danışman olarak aylık 17 bin 500 avro veriyorsunuz hem de her yıl 300 bin dolarlık komisyon ücreti veriyorsunuz. Arada kaybolan paraların hesabını yaptığınız zaman, bu bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

"USULSÜZLÜKLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYA BAŞLAYACAĞIM"

FIBA Avrupa seçimlerinde Turgay Demirel'i desteklemediğini yineleyen Hidayet Türkoğlu, "Üç senedir kendi federasyonuyla irtibat bile kurmamış, hiçbir şekilde Türk basketbolunun geleceği ile ilgili bizimle istişare etmemiş, Türk basketbolunu, Türkiye'yi yok saymış bir insanı benim desteklememi nasıl bekliyorlar?" açıklamasında bulundu.

Kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk basketbolunun Avrupa'da daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanan bir insanım. Hep üreten, daha çok değer katmaya çalışan, bu markayı daha yukarı çekmeye çalışan bir federasyonuz. Bu kadar kolay bir şekilde, 'Hidayet, Sırp'ı destekledi.' demelerine ben tahammül edemiyorum. Bu kadar ucuz ve kolay olmamalı. Ben Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığına bağlı Türkiye Basketbol Federasyonuyum. Ben Bakanlıktan bağımsız bir şekilde hareket eden federasyon değilim. Yazdığım mektubu herkes görebilir. Hiç kimseden saklamadım. Bunu tercüme etsinler. Bir cümlesinde Hidayet Türkoğlu'nun Sırp'ı desteklediği ortaya çıksın... Buradan da söylüyorum, bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmemiş, Türk basketboluyla ilgili plan ve proje ile gelmemiş, beni yok saymış bir insana nasıl saygı duymamı bekliyorsunuz."

Turgay Demirel'in kendileriyle hiç iletişime geçmediğini vurgulayan Türkoğlu, "Bize gelip, 'Beni aday gösterin' diye bir diyaloğumuz da olmadı. Göreve geldiğimizden beri hiçbir zaman bu tip şeylerle uğraşan insanlar değildik. Tamamen işimize konsantre olan, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek isteyen ekiptik. Şimdi bazı şeylere 'dur' dememiz gerektiğine inanan bir ekibiz. Tüm usulsüzlükleri, tüm etik dışı hareketleri kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağım. Hukuki olarak hepsinin arkasında duracağımızı herkesin bilmesini isteriz." şeklinde görüş belirtti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun Türk basketbolunun çok büyük başarılarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde burası yaklaşık 40 yıllık mazisi olan bir salondu. Gönlümüzden geçen bu salonu yıkmamaktı ama bazı fiziki nedenlerden dolayı bunu yapmamız gerekiyordu. Buraya yapacağımız tesis, Türk basketboluna kazandırılmış en büyük eserlerden biri olacak. Bu projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız da çok beğendi ve destekliyor. Tesis çok büyük olunca, en ufak nüansları düşünüyorsunuz. Sonunda projenin tamamını bitirmiş bulunuyoruz. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanı'mızla birlikte en kısa zamanda güzel bir lansman yapacağız. Bitiş süresi 2 ile 2,5 yıl olacak. Elbette bunu yapacak firmalar tarihi bizden daha iyi belirleyeceklerdir ancak biz bu sürede bitirmeyi planlıyoruz."

"YABANCI SINIRINI 6'DAN 5'E DÜŞÜRDÜK"

Hidayet Türkoğlu, basketbolun gelişmesi ve uluslararası rekabet dolayısıyla yabancı oyuncuya karşı olmadıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz geçen sene milli takımda Ali Muhammed forma giydi. Bu sene de başka bir arkadaşımız, Scottie Wilbekin milli takımda oynuyor. Geçiş sürecinde bu arkadaşların tecrübesinden ve bilgisinden yararlanıyoruz." diye konuştu.

Basketbol anlamında büyük yanlışlıklar ve usulsüzlüklerin yapıldığı bir dönemde göreve geldiklerini aktaran Türkoğlu, "Göreve geldiğimizde ligde 6 yabancı kuralı vardı. Her takımın 6 yabancısı da oynama fırsatı buluyordu. Türk arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin forma şansı yok denecek kadar azdı. Biz olaya büyük pencereden baktığımız için yabancı sınırını 6'dan 5'e düşürme kararını verdik. Burada kulüplerimiz hemfikir olmasa bile federasyon olarak bu radikal kararı vermemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takım'ın göreve geldiklerinde kurdukları Gençler Ligi'nde tecrübe kazandığını anlatan Türkoğlu, "Gençlerimiz oradaki birikimleriyle madalya kazandı. İnşallah bu genç kardeşlerimiz buldukları fırsatları iyi değerlendirirler. Takımlarında daha fazla süre alıp, daha fazla katkı sağlarlar. Bu arkadaşlarımız Ufuk (Sarıca) hoca ve ekibinin gözlemleriyle mutlaka milli takıma da dahil olacaklardır. Bu anlamda kuvvetli ve sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"TESİSİ BİTİRMEDEN BU GÖREVİ BIRAKMAK İSTEMEYİZ"

Hidayet Türkoğlu, projelerini tamamlamak için bir dönem daha görev yapmak istediklerini aktardı.

Federasyonun gelecek yıl yapılacak seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağına yönelik soru üzerine Türkoğlu, şunları dile getirdi:

"Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapacağımız tesisi bitirmeden bu görevi bırakmak istemeyiz. Çünkü çok emek sarf ettik. Bir dönemimizi bile bitirmeden yapmış olduğumuz yenilikler, değişiklikler ve Türk basketboluna kazandırdıklarımız var. Bundan sonraki dönemde tekrar görev alırsam, camiamız tarafından görev verilirse, elbette bu tesisi bitirmek isteriz. Daha sonra mali kriterlerle beraber daha sağlıklı liglerimizin olacağını düşünüyorum. Türk basketboluna mali anlamda kazandıracağımız çok şey olacaktır. Basketbol anlamında çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Tek amacımız, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek. Hiçbirimizin başka bir beklentisi yok. Çok hırslı ve istekli çalışıyoruz. Bu anlamda başta yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve federasyondaki tüm çalışma arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır."

Hidayet Türkoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin basketbol şubesine yeteri kadar yatırım yapmadıklarının hatırlatılması üzerine, "Taraftar çoğunluğu anlamında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri herhangi bir organizasyonda maç yaptıklarında, reytinglerin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Federasyon başkanı olarak hiçbir zaman kulüplerin kendi içindeki oluşumlara karışan birisi olmadım. Basketbola daha fazla değer verirseniz, camia olarak onları destekleyen milyonlarca insan da memnun olacaktır. Taraftarlar da tuttukları takımın rekabetçi olmasını istiyordur. Devletimiz, stopaj yasasıyla, ödenen vergilerin yüzde 15'ini amatör branşlara yatırılması için kulüplerimize iade ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş basketbola önem verirlerse, inanıyorum ki kendi taraftarları da bundan çok mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kamuoyundan haksız yere eleştirildiklerini aktaran Türkoğlu, "İnşallah onlar da biraz daha duyarlı olurlar. Federasyonumuza her fırsatta zarar vermek isteyen, geçmiş dönemlerde federasyonda görev almış ve şu anda bize karşı olumsuz yorum yapan insanları görünce üzülüyoruz. 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki hakem hatalarına duyarsız kalmaları, ne kadar taraflı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ben tamamen Türk Milli Takımı'na yapılan haksızlıktan dolayı cevap hakkımı kullandım. Daha önce federasyonda görev almış ağabeylerimizin bu haksızlığa duyarsız kalması ve şu anki FIBA Avrupa Başkanı'na bir şey söylememeleri bizi üzüyor." yorumunda bulundu.

Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda istedikleri başarıyı elde edemediğini kaydederek, "A Milli Kadın Takımı'ndan beklentimiz, bu sene de olimpiyatlara gitme avantajını elde etmeleriydi. İki kere gitmişlerdi. Antrenör değişikliği ve oyuncu anlamında jenerasyon değişikliğinden dolayı havuzun oluşmaması, şu anki başarısızlığı ortaya koyuyor. Basketbolu bırakan arkadaşlarımızı bu anlamda göreve davet ediyoruz. Biz ne kadar erkekler tarafında başarılı olmuşsak da bu arkadaşlarımızı göreve davet edip bir çözüm üretmeye başlayacağız." diye konuştu.

"BU BAŞARILAR KULÜPLERİN KENDİ BİREYSEL BAŞARISIDIR"

Türkoğlu, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yaptıkları transferlerle geride kalan sezon elde ettikleri başarıları tekrar edeceklerine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an Avrupa'da mücadele edecek 11 takımız. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun geçen sene ülkemize yaşattığı gurur takdire şayan. Bizim tek üzüntümüz, Dörtlü Final'de iki takımımızın da yarı finalde karşılaşması oldu. Yarı finalde daha iyi performans gösterip final oynayan Anadolu Efes'in finalde CSKA Moskova'ya kaybetmesine gerçekten üzüldük. Ancak aynı anda iki takımımızın Dörtlü Final oynamasının, Türk basketboluna değer kattığına inanıyoruz. Bu sezon yaptıkları transferlerle aynı başarıları elde edeceklerdir. Bu başarılar kulüplerin kendi bireysel başarısıdır. Sağlıklı oluşumlar sonucunda elde ettikleri başarılardır. Biz de federasyon olarak her zaman onların yanında olduğumuzu dile getirip, onlarla gurur duyarız."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA ile Avrupa Ligi organizasyonu arasında yaşanan çekişme hakkında, "Avrupa Ligi her geçen gün değerini artırıyor. Bana göre de mükemmel iş yapıyorlar. Bu tip işlerle uğraşan FIBA Avrupa gibi rezil bir organizasyon var. Bunlar bir anda Avrupa Ligi'nin başarısına talip olmaya çalışıyor." dedi.

Başkan Hidayet Türkoğlu, "Basketbol Süper Ligi fikstürü çekilirken, FIBA ile Avrupa Ligi arasında yaşanan çekişmenin oluşturduğu sıkıntının takvimin oluşum sürecine yansıması da gündeme geldi. Günden güne büyüyen ve bir türlü çözülemeyen bu problemle ilgili yorumlarınız neler?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bizim kulüplerimizle aramız çok iyi. Bu sorunu çözmeleri imkansız. Burada yükselen bir değer var. Avrupa Ligi her geçen gün değerini artırıyor. Bana göre de mükemmel iş yapıyorlar. Bu tip işlerle uğraşan FIBA Avrupa gibi rezil bir organizasyon var. Bunlar bir anda Avrupa Ligi'nin başarısına talip olmaya çalışıyorlar. Bu olay inşallah çözülür. Bundan kimse memnun değil. Çok şükür ki biz geçen sene bunu yapan tek federasyonduk. Kulüplerimize teşekkür ediyorum. Avrupa Ligi'nde oynayan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bütün oyuncularını milli takıma katılmak için ekibimize davet etmişlerdi. Bu başarıların tamamen onların sayesinde olduğunu da söylemek isterim. Önümüzdeki yıllarda benzer durumla karşılaşılırsa, kulüplerimiz aynı duyarlılıkta olacaktır."

"200 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE GELİR KAZANDIRDIK"

Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl ilk kez uygulanacak mali kriterlerin, gelecekte daha sağlıklı bir yapı oluşturacağını belirtirken, "Ekonomik süreç hepimizi üzüyor. En az zarar gören federasyon biziz. 2,5 yılda yayın ihalesi ile birlikte 200 milyon liranın üzerinde Türk basketboluna gelir kazandırdık." diye konuştu.

Kulüplerle yapılan istişareler sonucunda, ileride daha sağlıklı olacağını düşündükleri bir takım mali kriterler hazırladıklarını aktaran Hidayet Türkoğlu, "Özellikle mali kriterler, teminatlar gibi. Bunlar, kulüplerimizle beraber çalışıldı. Hayata geçtikten sonra kulüplerimiz daha istikrarlı, daha sağlıklı olacak. Zaman zaman bizim de rahatsız olduğumuz durumlar oldu. Alt ligden Süper Lig'e çıkan kulüplerin yapılan hatalardan dolayı tekrar bir alt lige düşmeleri ya da Süper Lig'de yanlış harcamalardan sonra ister istemez mali krizlerin yaşanması. Kulüplerimizle oturup yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra, mali kriterleri hayata geçireceğiz. Federasyon olarak üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, TBF bünyesinde çok değerli markaların bulunduğunu anımsatarak, "Bizim ciddi derecede bir sıkıntımız yok. Bu markayı daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki ekonomik süreçte bizimle çalışmak isteyen markalar var. Geçen gün de Yıldırım Demirören ile çok güzel bir anlaşma yaptık. Gelen sponsorluk gelirinin yüzde 90'ını kulüplere dağıtıyoruz. Sadece yüzde 10'u federasyona kalıyor." şeklinde konuştu.

Demirören ailesinin Türk sporuna maddi ve manevi değer kattığının altını çizen Türkoğlu, "Yıldırım Bey'i çok seven biriyim. Kendisi bulunduğu mevkilerde de başarıyla görev yapmış biri. Onu kutlamak istiyorum. Belki çoğunluk olarak futbol anlamında değerler kattı. Yıldırım Bey'i basketbola katmamız, kendisinin basketbola destek veriyor olması bizi çok mutlu etti. Bizim en büyük çalımımız bu oldu diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu için misli.com firması ile görüştüklerini de aktardı.