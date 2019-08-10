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, Beşiktaş'ta

, 'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, milli basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 18:03
Birkan Batuk, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Sompo Sigorta, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin son transferi milli basketbolcu Birkan Batuk oldu. Geçtiğimiz yıl Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başarısı için ter dökecek.

Birkan Batuk hamlesiyle birlikte Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezonki 6'ıncı transferini yapmış oldu. Siyah-beyazlı ekip daha önce Shaquielle McKissic, Jordan Theodore, Nemanja Djurisic, İsmet Akpınar ve James Michael McAdoo'yu kadrosuna katmıştı. Beşiktaş Sompo Sigorta, yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak.

Birkan Batuk geçtiğimiz yıl Pınar Karşıyaka formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 14 maçta 10.5 sayı, 2.5 ribaund, 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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Birkan Batuk, Beşiktaş'ta
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