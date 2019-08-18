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Japon basketbolcu ’ye geldi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Beşiktaş'ın Uzak Doğu açılımında kardeş kulüp anlaşması yaptığı Japonya'nın San-En Neo Phoenix takımı ile ilk değişimgelişim programına imza atıldı. Anlaşma doğrultusunda Beşiktaş Sompo Sigorta ile sezon öncesi antrenman ve kamp çalışmalarına katılacak olan Japon basketbolcu Hisashi da Silva ve gelişim antrenörü Doi Atsushi dün İstanbul'a geldi.20 yaşındaki şutör gardın bugün Başantrenör Dusko İvanovic ve şube yetkilisi Cihat Kumuşoğlu ile tanıştıktan sonra siyahbeyazlılar ile Türkiye'deki çalışmalarına başlayacağı açıklandı.
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Japon basketbolcu Türkiye’ye geldi
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