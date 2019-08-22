12 Dev Adam'ın son provası Çin'de

Çin'in ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası'na katılacak. Önceki gece Çin'e hareket eden milliler, turnuvadaki ilk maçında yarın 14.30'da Porto Riko ile karşılaşacak.

Suzhou kentindeki turnuvada millilerin yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, turnuvanın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.

Türkiye, Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.