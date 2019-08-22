Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > 12 Dev Adam'ın son provası Çin'de

12 Dev Adam'ın son provası Çin'de

, Dünya Kupası öncesi son provasın ı Çin’de düzenlenecek Atlas Challenge Turnuvası’nda yapacak.

Giriş Tarihi: 22.8.2019
12 Dev Adam'ın son provası Çin'de

Çin'in ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası'na katılacak. Önceki gece Çin'e hareket eden milliler, turnuvadaki ilk maçında yarın 14.30'da Porto Riko ile karşılaşacak.

Suzhou kentindeki turnuvada millilerin yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, turnuvanın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.

Türkiye, Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
12 Dev Adam'ın son provası Çin'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN