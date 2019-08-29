Berk Uğurlu üzdü

A Milli Basketbol Takımımızın Çin'de Dünya Şampiyonası öncesinde Dominik Cumhuriyeti ile yaptığı son hazırlık maçında sakatlanan Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı. Çapraz bağlarında yırtık oluşan Uğurlu'nun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yusuf ve Zeki 90 dakika oynadı, Lille evinde coştu

FRANSA Birinci Futbol Ligi'nde Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi Lille, 3-0 kazandı. Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı. Osimhen'in ikinci golünde asisti Zeki Çelik yaptı. Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.

İngiltere'de tarihi ihraç

FİNANSAL sıkıntılarla boğuşan Bury Futbol Kulübü, 125 yıldır oynadığı İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edildi. Premier Ligi'nin altındaki üç bölgeyi yürüten İngiliz Futbol Ligi, Kuzey-Batı İngiltere'deki iki takımın satılması veya çalışmaya devam etmek adına yeterli fonu temin etmeleri için salı günü saat 17:00'a kadar süre vermişti. Ancak 135 yıllık bir geçmişi olan Bury kulübü bunu başaramayınca ligden atıldı. Bu da 1992'den beri bir ilk oldu.