Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Altınyıldız Classic’ten, milli basketbolculara özel şıklık

Altınyıldız Classic’ten, milli basketbolculara özel şıklık

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Altınyıldız Classic’ten, milli basketbolculara özel şıklık
Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek. 12 Dev Adam için Altınyıldız Classics tarafından özel olarak tasarlanan kıyafetlerin fotoğraf ve video çekimlerinde Koç Ufuk Sarıca, Kerem Tunçeri, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu ve Scottie Wilbekin yer aldı. Sporcular için tamamı özel dikim olan smokinler ve Nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan Travel takım elbiseler, günlük hayatlarında kullanmaları için de Bomber montlardan Jogger pantolonlara uzanan tasarımlar smart casual kombinler tasarlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınyıldız Classic’ten, milli basketbolculara özel şıklık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN