Altınyıldız Classic’ten, milli basketbolculara özel şıklık

Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek. 12 Dev Adam için Altınyıldız Classics tarafından özel olarak tasarlanan kıyafetlerin fotoğraf ve video çekimlerinde Koç Ufuk Sarıca, Kerem Tunçeri, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu
ve Scottie Wilbekin
yer aldı. Sporcular için tamamı özel dikim olan smokinler ve Nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan Travel takım elbiseler, günlük hayatlarında kullanmaları için de Bomber montlardan Jogger pantolonlara uzanan tasarımlar smart casual kombinler tasarlandı.