Altınyıldız Classic’ten, milli basketbolculara özel şıklık

BUGÜN NELER OLDU

Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek. 12 Dev Adam için Altınyıldız Classics tarafından özel olarak tasarlanan kıyafetlerin fotoğraf ve video çekimlerindeveyer aldı. Sporcular için tamamı özel dikim olan smokinler ve Nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan Travel takım elbiseler, günlük hayatlarında kullanmaları için de Bomber montlardan