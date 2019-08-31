Dünya Kupası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Basketbol Takımımız'ın da E Grubu'nda yer aldığı Dünya Kupası bugün başlıyor. Maçlarını Şanghay'da oynayacak olan Türkiye'nin E Grubu'nda ilk maçı yarın Japonya ile… Turnuvanın statüsü ise şöyle:Takımlar 2. tura gruplarda oynadıkları 3 maçı da taşıyacak ve yan gruptan gelen diğer iki takımla karşılaşacak.Çeyrek finalde kazanan ekipler yoluna devam edecek, kaybeden takımlar ise 5-8 mücadelesi yapacak.Türkiye, NBA patentli yıldızlarıyla Dünya Kupası'nda başarı kovalayacak. Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, Philedelphia 76ers'ten Furkan Korkmaz ve Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman en büyük kozlarımız olacak.A Milli Erkek Basketbol Takımı, üst üste 5. kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Kupaya ilk kez 2002'de wild card ile katılan milliler, ABD'deki organizasyonda 9. olmuştu. 2006'da Japonya'da çeyrek finale kadar yükselen ve turnuvayı 6. tamamlayan2014'te de wild card ile İspanya'da yer alan Türkiye çeyrek finalde Litvanya'ya mağlup olarak turnuvayı tamamladı.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncu olarak 2002 ve 2010'daki Dünya Kupası organizasyonlarında milli takım forması giydi. Türkoğlu, attığı 230 sayıyla Türkiye'nin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.11:30 TÜRKİYE-Japonya, 15:30 Çekya-ABD11:30 Japonya-Çekya, 15:30 ABD-TÜRKİYE11:30 TÜRKİYE-Çekya, 15:30 ABD-Japonya