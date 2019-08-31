Dünya Kupası başlıyor

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Milli Basketbol Takımımız'ın da E Grubu'nda yer aldığı Dünya Kupası bugün başlıyor. Maçlarını Şanghay'da oynayacak olan Türkiye'nin E Grubu'nda ilk maçı yarın Japonya ile… Turnuvanın statüsü ise şöyle: Her gruptan ilk iki takım 2. tura yükselecek, diğer 16 takım 17-32 için oynayacak.
Takımlar 2. tura gruplarda oynadıkları 3 maçı da taşıyacak ve yan gruptan gelen diğer iki takımla karşılaşacak. İlk iki sırayı alanlar çeyrek finale yükselecek, son ikiler ise 9-16 arasındaki Klasman Grubu'na kalacak.
Çeyrek finalde kazanan ekipler yoluna devam edecek, kaybeden takımlar ise 5-8 mücadelesi yapacak.
KOZUMUZ NBA PATENTLİ YILDIZLAR
Türkiye, NBA patentli yıldızlarıyla Dünya Kupası'nda başarı kovalayacak. Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, Philedelphia 76ers'ten Furkan Korkmaz ve Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman en büyük kozlarımız olacak.
2010'DA FİNAL OYNAMIŞTIK
A Milli Erkek Basketbol Takımı, üst üste 5. kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Kupaya ilk kez 2002'de wild card ile katılan milliler, ABD'deki organizasyonda 9. olmuştu. 2006'da Japonya'da çeyrek finale kadar yükselen ve turnuvayı 6. tamamlayan Türkiye, 2010'da ev sahibi olarak direkt katıldığı Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde etti.
2014'te de wild card ile İspanya'da yer alan Türkiye çeyrek finalde Litvanya'ya mağlup olarak turnuvayı tamamladı.
EN SKORER BAŞKAN
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncu olarak 2002 ve 2010'daki Dünya Kupası organizasyonlarında milli takım forması giydi. Türkoğlu, attığı 230 sayıyla Türkiye'nin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
GRUBUMUZDAKİ MAÇLAR
1 EYLÜL PAZAR
11:30 TÜRKİYE-Japonya, 15:30 Çekya-ABD
3 EYLÜL SALI
11:30 Japonya-Çekya, 15:30 ABD-TÜRKİYE
5 EYLÜL PERŞEMBE
11:30 TÜRKİYE-Çekya, 15:30 ABD-Japonya