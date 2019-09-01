Top artık 12 Dev Adam'da

Çin'de dün start alan FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk maçına bugün çıkıyor. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında TSİ 11.30'da Japonya ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi Milli Takım'da tek sorun oyun kurucu Scottie Wilbekin'in sakatlığı. Yıldız oyuncunun durumu hakkında konuşan başantrenör Ufuk Sarıca, "Parmağında sorunu var. Son durumunu maç öncesi kontrol edeceğiz. Birkaç dakika oynayabilir ama emin değilim" diye konuştu.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Japonya maçına da değinen Sarıca, "Turnuvaya hazırız, maça hazırız. Kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk iki olacak. Belki biliniyor belki bilinmiyordur ama zor gruptayız. Eminim ki en iyisini yapacağız" dedi. Japonya'ya saygı duyduklarını kaydeden Sarıca, "İyi bir takım. Agresif oynuyorlar. Özellikle hızlı oynamayı seviyorlar. Bunun üzerine çalıştık. Maçta en önemli anahtar, onların hızlı hücumlarını durdurmamız. Ama daha önemlisi oyuncularımızın ne yaptığı" ifadesini kullandı.

İYİ BAŞLAYACAĞIZ

A Milli Takım'ın NBA patentli yıldızı Ersan İlyasova, Japonya karşılaşmasının zor olacağını belirterek, "Hepimiz motive olmuş durumdayız. Bu anı bekliyorduk. Özel bir turnuva. Sadece Dünya Kupası değil, olimpiyat hakkı elde edeceğiz. Çok iyi hazırlandık. En iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz" dedi.

989

A Milli Takım bugün Japonya karşısında 989. maçına çıkacak. 12 Dev Adam, bu maçlarda 508 galibiyet, 479 yenilgi aldı. Bir maçta ise rakibi ile berabere kaldı.

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Kupaya Japonya ile başlıyoruz. İki NBA oyuncusu Hachimura ve Watanabe'nin sürüklediği Japonya hazırlık maçlarında Yeni Zelanda ve Almanya'yı yenerek dikkat çekse de savunmada sıkıntılı bir takım. Tempo ve açık alan onların skor bulmasını kolaylaştırıyor ve bunu çok seviyorlar. Bugün bizim tempoyu kontrol etmemiz ve özellikle hücumda bel bağladığımız üçlük atışlarda iyi seçimler yapmamız, üstüne de hücum ribauntlarına saldırmamız şart. Ayrıca bugün ve turnuvanın genelinde Semih Erden'in çok iyi oynamasına ihtiyacımız var. Zira onun dışında boyalı alan silahımız yok. Cedi Osman-Furkan-Ersan üçlüsüne destek olacak isimlerin çokluğu turnuvadaki kaderimizi de belirleyecektir.