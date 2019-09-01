Türkiye - Japonya (Canlı)

2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası, Çin'in Şanghay kentinde devam ediyor. Türkiye ilk maçında bugün saat 11.30'da Japonya ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmada ilk periyot oynanıyor...

TÜRKİYE: 23 - JAPONYA: 8



12 KİŞİLİK KADRO

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

Milliler, bugün kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak.

E Grubu'nda bugün ayrıca TSİ 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak.

E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.