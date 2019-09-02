2019 FIBA Dünya Kupası | Tunus: 79 - İran: 67

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Tunus, C Grubu'ndaki ikinci maçında İran'ı 79-67 yendi ve ilk galibiyetini aldı.
Salon: Guangzhou
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika), Arnaud Kom Njilo (Kamerun)
Tunus: Abada 12, El Mabrouk 11, Ben Romdhane 16, Roll 16, Mejri 22, Chennoufi, Hadidane 2, Slimane, Knioua
İran: Yakhchalidehkordi 14, Jamshidijafarabadi 4, Khahbahrami 3, Hassanzadeh 2, Haddadi 13, Geramipoor 18, Hosseinzadeh, Mashayekhi 10, Rostampour, Zangeneh, Mozafarivanani 3
1. Periyot: 29-19
Devre: 44-35
3. Periyot: 59-48