FIBA 2019 Dünya Kupası | İtalya: 92 - Angola: 61

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda İtalya, Angola'yı 92-61 yendi.
İtalya grupta 2'de 2 yaparken, Angola ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena
Hakemler: Steven Anderson (ABD), Martins Kozlovskis (Letonya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan)
İtalya: Hackett 11, Biligha 3, Datome 8, Gallinari 7, Belinelli 17, Vitali, Brooks 11, Gentile 6, Valle 8, Tessitori 10, Abass 11, Filloy
Angola: Morais 10, Moore, Domingos 5, Antonio 4, Moreira 15, Joaquim 6, Goncalves 3, Mingas 2, Paulo 12, Cipriano 4
1. Periyot: 25-11
Devre: 44-21
3. Periyot: 70-42
Diskalifiye edilen: 39.44 Paulo (Angola)