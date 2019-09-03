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| : 83 - : 93

F Grubu ikinci maçında , 'ı 93-83 mağlup etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 13:41
2019 FIBA Dünya Kupası | Karadağ: 83 - Yeni Zelanda: 93

2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Yeni Zelanda, Karadağ'ı 93-83 mağlup etti.

Yeni Zelanda, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Karadağ ise ikinci kez mağlup oldu.

Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Leandro Lezcano (Arjantin), Michal Proc (Polonya)

Karadağ: Ivanovic 18, Sead Sehovic, Dubljevic 13, Vucevic 15, Petar Popovic 13, Bjelica 9, Needham 6, Aleksa Popovic, Radoncic 3, Suad Sehovic 6, Todorovic

Yeni Zelanda: Abercrombie 4, Fotu 20, Loe 10, Tai Webster 11, Corey Webster 25, Ili 10, Rusbatch 6, Delany 2, Ngatai, Pledger, Smith-Milner 5

1. Periyot: 26-31

Devre: 44-53

3. Periyot: 65-66

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2019 FIBA Dünya Kupası | Karadağ: 83 - Yeni Zelanda: 93
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