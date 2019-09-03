Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi

Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu. İstanbul'da yapılan fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Erkek basketbolunda yeni sezon 26 Eylül Perşembe günü Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile lig şampiyonu Anadolu Efes arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla başlayacak. Basketbol Süper Ligi ise 27 Eylül'de başlayacak, sezon 6 Ocak 2020'de devre arasına girecek. Ligde ikinci devre 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacakken, normal sezon 4 Mayıs 2020'de sona erecek.



ONAN: "EUROLEGUE VE FIBA'NIN ÇEKİŞMESİ BİR AN ÖNCE BİTMELİ"

Fikstür çekiminden önce açılış konuşmasını yapan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Eurolegue ve FIBA'nın arasındaki çekişmenin bir an önce bitmesi temennisinde bulunup, 2 sezondur ligin isim sponsorluğunu yapan Tahincioğlu ile olan sponsorluk anlaşmasının da sona erdiğini ve ligin yeni sponsorunun da kısa sürede açıklanacağını belirtti. Onan, "Yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyorum. Eurolegue ve FIBA'nın çekişmesi devam ettiği sürece Olimpiyat ve Milli takım araları çok zor olacak. Umarım bu problem kısa sürede çözülür. Geçen sene lig kriterleri için kulüpler ile mesai harcadık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana lig kriterlerini oturtmaya çalışıyoruz ve çabalarımız sonucunda bunu başardık. Bu sene bir geçiş süreci, deneyeceğiz, göreceğiz, yolda eksikleri tespit edeceğiz. Kulüplerin ve federasyonların sponsorları oldukça önemli. İlişkilerimiz ve yakın mesai harcadık. Sponsorluk konusunda ilişkilerimiz iyi gidiyor. Ligimizin iki senedir ismi Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ydi. Onlarla mutlu bir 2 sene geçirdik. Tahincioğlu ile ayrılma kararı kaldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok yakın zamanda yeni isim sponsorumuzu açıklayacağız. Tekrardan bu sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE KUPASI'NDA STATÜ DEĞİŞTİ

Çekim öncesi lig tarihleri ve kurallar ile ilgili konuşan TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ise "Play-off maçlarını salonlarda toplam 106 bin 400 seyirci izledi. Sosyal medya hesaplarından 3.5 milyondan fazla kişiye erişim sağlandı. Bu rakamları daha da yukarı çekmek istiyoruz. Bu sezon kulüp mali denetim ve lisans talimatını yürürlüğe koyuyoruz. Böylece kulüplerimiz ekonomik olarak rahatlayacak. Basketbol sezonu 26 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı kupası ile başlayacak. Ligimiz ise 27 Eylül Cuma günü başlayacak. Şubat ayında tek milli takım arası olacak. 14 Haziran Play-off son maç olacak. Türkiye Kupası'nda da hem rekabet hem de pazarlama açısından önemli olacağına inandığımız dörtlü final sistemine geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şu şekilde:



Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta

Gaziantep Basketbol -Afyon Belediyespor

İstanbul BBSK - Fenerbahçe Beko

Bursaspor - TOFAŞ

Arel Üniversitesi Büyükçekmece -Darüşşafaka Tekfen

TS. Bandırma -Pınar Karşıyaka

Anadolu Efes - Ormanspor



Basketbol Süper Ligi'nde derbi tarihleri ise şu şekilde:

Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes (2.Hafta)

Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta (3.Hafta)

Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko (5.Hafta)

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (7.Hafta)

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (10.Hafta)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (12.Hafta)