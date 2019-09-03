Her şeyin bir ilki vardır

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Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında bugün turnuvanın en büyük favorisi ABD ile karşılaşacak.
Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı.
Devler'in hedefi bugün ABD karşısında tarihimizin ilk galibiyetini almak. Bugüne kadar 5 kez karşılaştığımız rakibimizi hiç yenemedik. Wilbekin de bugün forma giyecek.