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Her şeyin bir ilki vardır

E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında ’yı mağlup eden A Milli , bugüne kadar oynadığı beş maçta da yenemediği güçlü rakibi karşısında bir ilki gerçekleştirip, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Her şeyin bir ilki vardır
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında bugün turnuvanın en büyük favorisi ABD ile karşılaşacak. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Devler'in hedefi bugün ABD karşısında tarihimizin ilk galibiyetini almak. Bugüne kadar 5 kez karşılaştığımız rakibimizi hiç yenemedik. Wilbekin de bugün forma giyecek.
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