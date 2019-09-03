Her şeyin bir ilki vardır

BUGÜN NELER OLDU

Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya KupasıŞanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçındaDevler'in hedefi bugün ABD karşısında tarihimizin ilk galibiyetini almak. Bugüne kadar 5 kez karşılaştığımız rakibimizi hiç yenemedik. Wilbekin de bugün forma giyecek.