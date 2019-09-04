ABD 93-92 Türkiye: Destan çembere takıldı

ÇİN'DE düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'da A Milli Basketbol Takımımız, NBA yıldızlarından kurulu ABD'yi salladı ama son anlarda yaptığı kritik hatalar nedeniyle yıkamadı: 92-93. ABD, maçı uzun süre önde götürse de Milliler, oyundan düşmeyip rakibini takip etti. İlk çeyrek 26-21, ilk yarı ise 47-42 beş farkla Ay-yıldızlıların aleyhine sonuçlandı. Üçüncü çeyreğin bitimine 1 dakika 54 saniye kala, 59-59'la ilk kez skora denge gelirken ABD'liler de panik havasına girdi.

YARIN ÇEKYA İLE KRİTİK MAÇA ÇIKIYORUZ

MILLİ Takım, 65-61 geride girdiği dördüncü periyotta bitime 12.3 saniye kala Ersan'ın basketleriyle ilk kez öne geçti. Ancak Tatum, kullandığı 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirince normal süre 81-81 berabere bitti. Uzatma dakikaların başında 89-84'le 5 sayı fark yakaladık. Son saniyelerdeki 92-91'lik skor üstünlüğüne rağmen Doğuş Balbay ve Cedi Osman üst üste 4 serbest atıştan yararlanamayınca maç rakibe döndü. Serbest atışlarda aynı hatayı ABD yapmadı ve sahadan 93-92 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, E Grubu'ndaki son maçını Japonya'yı 89-76 yenen Çekya ile yarın 11.30'da oynayacak. ABD'nin Japonya'yı yeneceği öngörüldüğünde kazanan takım grup ikincisi olarak bir üst tura çıkacak.

CANIMIZ YANIYOR

MILLI oyuncu Furkan Korkmaz maç sonrası şunları söyledi: "Karşılaşmayı bir sayı ile kaybetmek çok üzücü. 15 sayı fark olsa canınızı bu kadar yakmaz. Maçtan önce konuştuğumuz her şeyi yaptık. Tüm takımı kutluyorum. Atmosfer de güzeldi, kendi evimizde gibi oynadık. Her takım buraya gelirken hedefleri belli. Çekya karşısında ABD'ye oynadığımız gibi oynarsak kazanmamamız için bir neden yok."

KAZANMALIYDIK

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca duygularını şöyle dile getirdi: "Çok üzgünüm. Bir sürü maç kaybediliyor, kazanılıyor ama ABD'ye karşı hak ettiğimiz galibiyeti almak istiyorduk. Tarihi bir galibiyet alacaktık. Faulü kaçıran Cedi 24, Furkan 23 yaşında. Bunlar da sahada bir yerlere yansıyor. ABD ile oynuyorsunuz, kaybetseniz bile sıkıntınız olmuyor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Oyuncularım beni utandırmadı. Artık önümüze bakacağız."

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Maçın en skorer oyuncusu Ersan İlyasova oldu. 23 sayı ve 14 ribaundla oynayan milli oyuncu bunun yanında 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Scottie Wilbekin 12 Dev Adam'ın 3 sayı atışlarında en başarılı ismi oldu. 4 üçlükten üçünde isabet bulmayı başardı.

ÇİNLİLERDEN BÜYÜK DESTEK

Turnuvaya ev sahipliği yapan Çinli basketbolseverler, tribünde Türkiye'ye destek verdi. Ay-Yıldızlı takımın skoru eşitlediği anlarda büyük coşku yaşandı. Maç sonu ise en az bizler kadar üzüldüler.

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Türkiye, ABD ile oynadığı 6 maçı da kaybetti. Daha önceki 5 karşılaşmada da farklı skorlarla yenilen Ay-Yıldızlılar, dün 1 sayı ile mağlup oldu.

BÖYLESİ ÜZÜCÜ

BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takımla gurur duyduğunu söyledi. Türkoğlu, "Ufuk Hoca'yı, kadrosunu ve sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Sporda kazanmak da kaybetmek de var. Heyecan mı stres mi desek bilemiyorum, ABD gibi dev bir basketbol ülkesine böyle kaybetmek insanı daha çok üzüyor. Bu maçı unutmaları gerek. Çekya karşılaşması final olacak" dedi.

YAŞATTIĞINIZ GURUR YETER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye 1 sayı farkla yenilen milli takımı teselli etti. Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" ifadelerini kullandı.