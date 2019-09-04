Haydi 12 Dev Adam! Türkiye Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçı kapsamında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Japonya'yı geçtikten sonra ABD ile karşılaşan ve son saniyede yıkılan Milliler, Çekya karşısında 2. tur ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı için ter dökecek. Milli Takım, rakibini yendiği taktirde 2. turda mücadele etmesinin yanı sıra olimpiyat elemelerine katılmayı da garantilemiş olacak.

TÜRKİYE ÇEKYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Durum böyle olunca, zorlu geçmesi beklenen basketbol maçı öncesinde konuya yönelik araştırmalar da hızlandı. Zira, milyonlarca basketbolsever 12 Dev Adam ile tek yürek olup karşılaşmayı canlı takip edecek. Peki, Türkiye Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haberimizin ilerleyen sayfalarından Türkiye Çekya basketbol maçı hakkında bilgi edinebilir, mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve diğer bilgileri kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.