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maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

12 Dev Adam, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında ile karşı karşıya gelecek. Japonya'yı mağlup ettikten sonra ABD karşısında dramatik bir yenilgi alan A Milli Erkek Takımımız, son derece kritik öneme sahip maçta Çekya ile kozlarını paylaşacak. Hal böyle olunca, zorlu geçmesi beklenen basketbol maçı öncesinde heyecan katsayısı da iyice yükseldi. Peki, Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Haberimizin detaylarından Türkiye Çekya maçı hakkında gerekli bilgilere ulaşabilir, mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve diğer merak ettiklerinizi kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 09:33
Türkiye Çekya basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçı kapsamında ile kozlarını paylaşacak. Japonya'yı geçtikten sonra ABD ile karşılaşan ve son saniyede yıkılan Milliler, Çekya karşısında 2. tur ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı için ter dökecek. Milli Takım, rakibini yendiği taktirde 2. turda mücadele etmesinin yanı sıra olimpiyat elemelerine katılmayı da garantilemiş olacak.

TÜRKİYE ÇEKYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Durum böyle olunca, zorlu geçmesi beklenen maçı öncesinde konuya yönelik araştırmalar da hızlandı. Zira, milyonlarca basketbolsever 12 Dev Adam ile tek yürek olup karşılaşmayı canlı takip edecek. Peki, Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haberimizin ilerleyen sayfalarından Türkiye Çekya basketbol maçı hakkında bilgi edinebilir, mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve diğer bilgileri kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

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Türkiye Çekya basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar
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