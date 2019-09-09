Bir teselli ver

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında bugün Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, rakibini yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alacak ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.AY-YILDIZLI ekip, yenildiği takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek.