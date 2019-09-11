Avusturalya Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? FİBA 2020 Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman oynanacak?

Avusturalya Çekya Dünya Kupası mücadelesi için çeyrek finalde eşleşti. Bu akşam oynanacak maç için heyecan dorukta. L Grubu'nda ise Avustralya, Fransa'yı 100-98'lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu. Peki, Avusturalya Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? İşte 2020 FİBA Dünya Kupası çeyrek final maçı hakkında detaylar...

AVUSTURALYA ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avustralya Çekya maçı bugün saat 16.00'da Shanghai Oriental Sports Center'da oynanacak. Avustralya Çekya maçı canlı yayın S Sports'tan yayınlanacak.

HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

I Grubu: Arjantin - Polonya

J Grubu: İspanya - Sırbistan

K Grubu: ABD - Çekya

L Grubu: Avustralya - Fransa

Çeyrek final eşleşmeleri nasıl oluştu?

Arjantin (I1) - Sırbistan (J2)

İspanya (J1) - Polonya (I2)

ABD (K1) - Fransa (L2)

Avustralya (L1) - Çekya (K2)