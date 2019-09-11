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maçı hangi kanalda, saat kaçta? FİBA 2020 yarı final maçı ne zaman oynanacak?

yarı final mücadelesi devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan arasında oynanacak olan maç nefes kesecek. K Grubu’nda Yunanistan, Çekya’yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamamıştı. 'de düzenlenen FİBA 2020 Dünya Kupası mücadelesi bu akşam Avusturalya Çekya eşleşmesiyle devam edecek. Peki, Çekya Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte oynanacak mücadelenin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 11.9.2019 14:47
Avusturalya Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? FİBA 2020 Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman oynanacak?

Avusturalya Çekya Dünya Kupası mücadelesi için çeyrek finalde eşleşti. Bu akşam oynanacak maç için heyecan dorukta. L Grubu'nda ise Avustralya, Fransa'yı 100-98'lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu. Peki, Avusturalya Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? İşte 2020 FİBA Dünya Kupası çeyrek final maçı hakkında detaylar...

AVUSTURALYA ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avustralya Çekya maçı bugün saat 16.00'da Shanghai Oriental Sports Center'da oynanacak. Avustralya Çekya maçı canlı yayın S Sports'tan yayınlanacak.

HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

I Grubu: Arjantin - Polonya

J Grubu: İspanya - Sırbistan

K Grubu: ABD - Çekya

L Grubu: Avustralya - Fransa

Çeyrek final eşleşmeleri nasıl oluştu?

Arjantin (I1) - Sırbistan (J2)

İspanya (J1) - Polonya (I2)

ABD (K1) - Fransa (L2)

Avustralya (L1) - Çekya (K2)

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