Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70

: 71 - : 70

2019 B Grubu'nda , Litvanya ekibi 'a 71-70 mağlup oldu.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 23:09 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 23:18
Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Antalya'da katıldığı Gloria Cup 2019'da oynadığı ilk hazırlık maçında Belek'teki Gloria Sports Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip ilk periyodu 21-20 önde tamamlarken, ikinci periyot 39-39 eşitlikle sona erdi. Litvanya ekibi üçüncü periyotta daha etkili bir oyun sergiledi ve bu bölümü 61-49 üstün geçti. Final periyodunda da büyük çekişme yaşanırken, sarı-kırmızılı ekip, salondan 71-70 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın en skorer ismi 16 sayıyla Whittington olurken, maçın en değerli oyuncusu ise Zalgiris Kaunas'tan Zach Leday seçildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN