Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı

'da Crocker sakatlandı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'nın oyuncusu Tony Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 18:50
Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Crocker'ın dün Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'nda Ukrayna ekibi Dnipro karşılaşmasında sakatlık geçirdiği belirtildi.

Ankara'da yapılan ilk tetkiklerde Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği aktarılan açıklamada, dün Ankara'da müşahede altında kalan oyuncunun, bu sabah saatlerinde ambulansla İzmir Medical Park Hastanesine getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, tedavi sürecinin İzmir'de gerçekleştirilecek tetkikler sonrasında kesinlik kazanacağı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN