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, dünya sıralamasında 15'inci

dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, iki basamak çıkarak 15'inciliğe yükseldi.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 14:09
Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 15'inci

FIBA, Çin'deki 2019 Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada iki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15'inciliğe yerleşti. ABD'nin 786,4 puanla liderliğini sürdürdüğü sıralamada, son dünya şampiyonu İspanya 731,5 puanla 2'nci, 8 sıra yükselen Avustralya ise 673,6 puanla 3'üncü oldu. FIBA sıralamasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ve Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan ise Hırvatistan ile Slovenya oldu.

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Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 15'inci
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