Obradovic: Bir uzun daha almak istiyoruz

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Fenerbahçe Beko'nun medya gününde koç Zeljko Obradovic transfere dair önemli bir açıklama yaptı. Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely'nin sakatlıklarını hatırlatan Obradovic bu sebeple 4-5 numara oynayabilecek bir oyuncu transferi için uğraştıklarını açıkladı. Obradovic "Lauvergne sezon başladığında bizle çalıştı, biraz acı hissedince tedbir amaçlı dinlendirdik. Vesely'nin tedavisi devam ediyor. %100 hazır olmasını istiyoruz. Transfer düşünüyoruz. Ahmet, Berkay ve Williams var ama sezona başlamak zor olacak" diye konuştu. Yeni sezon öncesi birçok sürprizle karşılaştıklarını belirten Obradovic, "Melli ve Guduric, NBA'e gitmek istedi. Biz de bundan dolayı çok iyi oyuncular transfer ettik. Çok iyi seçimler oldu. Ancak henüz birlikte çalışamadık. En büyük dileğim sağlıklı bir sezon geçirerek takım halinde çalışabilmek" dedi.