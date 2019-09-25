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Obradovic: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız"

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , ile yarın Gaziantep'te oynayacakları maçında en iyi oyunlarını sergileyeceklerini bildirdi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 15:30
Obradovic: Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan tecrübeli başantrenör, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu belirtti.

Obradovic, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor."

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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Obradovic: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız"
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