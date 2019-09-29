Türk Telekom’dan Galatasaray’a geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-66 mağlup etti. Karşılıklı top kayıpları ile başlayan maçta Telekom ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. İkinci periyotta Başkent ekibi farkı 13 sayıya (34-21) kadar çıkarsa da Harrison'la skor bulan G.Saray devre sonunda farkı 6'ya indirdi: 39-33.Üçüncü periyoda iyi başlayan Galatasaray 45-43 öne geçse de Telekom son periyoda 56-52 önde girdi. Harrison'ı Enes ile durduran Başkent ekibi maçtan 78-66 galip ayrıldı.