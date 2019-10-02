Orhun Ene: Kendi sahamızdaki 5 maçı ve bir de deplasman maçını kazanmamız gerekiyor

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde oynadıkları ve mağlup oldukları Bursaspor maçının ardından zorlu bir 40 dakika geçireceklerini bilerek parkeye çıktıklarını dile getirdi.

Sakatlıklarla boğuştukları dönemde kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Ene, "Önemli oyuncularımız yoktu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İki gün önceki maçtan sonra burada böyle efor koymamız ve farkı yakalamamız güzel bir şey. Gruptan çıkmak istiyorsak kendi sahamızdaki 5 maçı ve bir de deplasman maçını kazanmamız gerekiyor. Burada ilk galibiyetimize imza attık." ifadelerini kullandı.

Julbe: "Çok çalışmamız gereken konular var"

Limoges Başantrenörü Alfred Julbe, kendileri açısından kötü bir maç olduğunu kaydetti.

Sahada sürekli mücadele etmeleri gereken maçta bunu başaramadıklarını belirten Julbe, "Basketbolun 40 dakika sahada oynandığının farkına varamadık. Momentum daha çok rakip tarafındaydı. Performans açısından çok tatminkar değildik. Çok çalışmamız gereken konular var. Savunma kısmı özellikle çok kötüydü. Bundan önceki maçlarda kötü savunma yapmamıştık ama bugün çok kötüydük. TOFAŞ hem savunma hem de hücumda daha iyi oynadı. Maçı çok istediler. Sert bir oyun ortaya koydular." şeklinde görüş belirtti.