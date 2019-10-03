CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Real Madrid'e konuk oluyor. TSİ 22.00'de başlayacak ve Wizink Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Robert Lottermoser, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa kupalarında 510. maç

Sarı lacivertliler, Real Madrid'le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı. Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.

THY Avrupa Ligi'nde 307 maç

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 307 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 184 galibiyet alırken, 123 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı. Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti. Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

184 galibiyetin 135'i Obradovic'le

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 184 galibiyetinin 135'ini başantrenör Zeljko Obradovic'le elde etti. Obradovic'in 2013 yılında takımın başına gelmesiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından biri oldu. Sırp başantrenörle 7. sezonuna başlayan Fenerbahçe, önceki 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve 2016-2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde çıktığı 189 THY Avrupa Ligi maçında 135 galibiyet elde ederken 54 kez de rakiplerine yenildi.