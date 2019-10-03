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Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

Temsilcimiz Beko, THY Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanıyor. İspanya deplasmanına giden sarı lacivertliler, Avrupa Ligi ilk hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Kadrosunu De Colo, Derrick Williams gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe Beko'da mutlak galibiyet parolası belirlendi. Tam bu noktada, basketbol maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı oldukça merak ediliyor. Peki, Real Madrid Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 14:16
Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz ve bu kupayı geçtiğimiz senelerde müzesine götüren Beko, zorlu deplasmanında parkeye çıkacak. Transfer döneminde kadrosunu De Colo ve Derrick Williams gibi yıldızlarla güçlendiren sarı lacivertlilerde hedef, ilk müsabakadan galibiyetle ayrılmak. Tam bu noktada, basketbol maçına yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Real Madrid Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden bu yana en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, zorlu geçmesi beklenen THY Avrupa Ligi mücadelesi hakkında bilgi edinebilir, Real Madrid Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile merak edilen tüm ayrıntılara ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.

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