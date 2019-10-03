THY Avrupa Ligi perdesi açılıyor

AVRUPA basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. THY Avrupa Ligi, bu sezon lig formatında ilk kez 18 takımla oynanacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentinde yapılacak. Fenerbahçe Beko ile son finalist Anadolu Efes, organizasyonda yer alacak Türk ekipleri olacak.

İlk günün programı şöyle:

20.00 Khimki-Maccabi FOX

21.00 Panathinaikos-Kızılyıldız mts

21.30 Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milano,

22.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko.

Avrupa Ligi'ne DenizBank dopingi

TÜRKIYE'DE sporun gelişimi için uzun yıllardır destek veren DenizBank, Avrupa basketbolunun en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı. Denizbank, 2019-2020 sezonunda başlayacak ve 6 yıl sürecek iş birliği ile Turkish Airlines Euroleague ile 7DAYS EuroCup şampiyonalarının global sponsoru oldu. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Yaptığımız ortaklık ile 'spora evet' diyerek başladığımız bu alandaki varlığımızı sağlam temellere oturtuyor, basketbol sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması için katkı sağlıyoruz" dedi

Sponsorluk anlaşmasına F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes'in yanı sıra Barcelona, Milano ve CSKA Moskova'nın yıldızları da katıldı.

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AVRUPA Ligi'nde perde bugün açılıyor. Takımlara baktığımızda sansasyonel transferleri ile Barcelona hemen dikkat çekiyor. Son şampiyon CSKA Moskova yeniden yapılanmaya giderken, Real Madrid her zamanki gibi en büyük favorilerden biri. Messina'nın Milano'daki performansı da merak konusu. Son finalist Anadolu Efes, Larkin- Micic ikilisi ile yine Dörtlü Final'in favorilerinden biri. Moerman'ın sakatlığında Chris Singleton ve Alec Peters'in performansları kadar Tolga Geçim'in takıma katacakları da önemli. Ancak onlar için Dunston'ın sağlıklı bir sezon geçirmesi de önem taşıyor. Fenerbahçe Beko ise yine ilginç bir sezona giriyor. Rüya gibi geçip kâbus gibi biten geçen sezon Vesely ile Lauvergne sakattı. Yeni sezon başlıyor; yine sakatlar. De Colo gibi büyük yıldızı aldılar. Derrick Williams gibi etkileyici bir atlete sahipler ama eksikler dönene ve takımda taşlar yerine oturana kadar özellikle Avrupa'da sancılı günler yaşayabilir sarı-lacivertliler.