F.Bahçe’nin nefesi yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun ilk maçında İspanya'nın Real Madrid takımına deplasmanda 81-77 mağlup oldu. Seyirci avantajıyla maça tempolu başlayan Real Madrid, ilk 5 dakikayı 14-4 önde geçti. Yeni transferler De Colo ve Williams'ın etkili performansıyla oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, farkı iki sayıya kadar (35-33) indirdi. Ev sahibi soyunma odasına 43-42 önde gitti. Madrid ekibi, son periyoda 64-55 üstün girdi. Son üç dakikada skoru 73-73'e getiren ve yeniden maça ortak olan Fenerbahçe Beko, kalan bölümde rakibini durdurmakta zorlandı ve salondan 81-77 mağlup ayrıldı.F.Bahçe'nin De Colo'dan sonra en skorer oyuncusu olan Williams dün 40 dakika parkede kaldı ve 19 sayı, 10 ribaunt (kariyer rekoru), 2 asist ile oynadı. Avrupa'da bir maçta 40 dakika sahada kalan son Fenerbahçeli oyuncu Bo McCalebb (2013) idi.