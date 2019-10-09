Darüşşafaka Tekfen EuroCup’ta coşuyor

EUROCUP'TAKI temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, C Grubu'ndaki ikinci maçında Nanterre 92'yi 72-65 mağlup etti ve ikide iki yaptı. Volkswagen Arena'daki mücadelede ilk periyodu 23-13 önde kapatan Daçka, etkili bir oyun sergileyemese de devreye 42-34 önde gitti. 3. çeyrekte de 59-47'lik skorla üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, Fransız ekibi karşısında sahadan 72-65 galip ayrıldı. Jarrod Jones 16, Hamilton ise 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Tofaş sonunu getiremedi

TOFAŞ, EuroCup B Grubu'nda deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan NIS'e 93-80 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Temsilcimiz, ilk periyodu 27-15 önde kapattı. 2'nci periyotta da üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, devreye 49-45 önde gitti. 3'üncü periyotta Partizan NIS farkı kapattı ve skoru eşitledi: 66-66. Son periyotta etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 93-80'lik galibiyetle ayrıldı. Tofaş, gruptaki ilk maçında CSP Limoges'i 84-71 yenmişti.

VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA İzmir'de kozlarını paylaşıyor

VOLEYBOLDA, kadınlarda dünya devi olan Türk takımları VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, bugün İzmir'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank ile 2018- 19'un Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı'nın kozlarını paylaşacağı dev randevu TRT Spor'dan yayınlanacak. Zafere ulaşacak ekip Şampiyonlar Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım unvanını elde edecek. Geçen sene Eczacıbaşı, aynı finalde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etmişti.

İbra'nın heykeli dikildi!

DÜNYA futbolunun yaşayan efsanesi Zlatan İbrahimovic'e, İsveç Futbol Federasyonu'ndan hediye geldi. 38 yaşındaki yıldız golcünün heykeli, doğduğu şehir olan Malmö'ye dikildi. Zlatan'ın 20 yıllık kariyerinin ilk adımlarını attığı Malmö'nün eski ve yeni stadyumunun ortasında yer alan heykelin boyu 2.7 metre, ağırlığı ise 500 kilogram. Şu anda MLS'te oynayan yıldız, kariyeri boyunca 739 maçta 455 gol, 174 asist kaydetti.

Yukatel Denizlispor'da fatura teknik direktör İldiz'e kesildi

YUKATEL Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından fatura teknik direktör Yücel İldiz'e kesildi. Tecrübeli çalıştırıcı ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşmenin ardından yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi. Yerine geçecek hoca için ise Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftada oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 beraberlik alabildi. Denizlispor ligde 8 puanla 13. sırada.

Dev kupa kimin olacak?

BASKETBOLDA 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün Kayseri'de sahibini bulacak. Geçen sezon hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, organizasyonda statü gereği son play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile karşılaşacak. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.