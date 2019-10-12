Fenerbahçe Beko, Ankara'da farklı kazandı

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 75-59 mağlup etti.

Karşılaşmaya Türk Telekom dış atışlardan, Fenerbahçe Beko ise boyalı alanı kullanarak bulduğu basketlerle başladı. Misafir takım Ahmet ve Willams ile Türk Telekom'un uzunu Fall'ı iyi savundu ve rakibini dış atışa zorladı. Başkent ekibi, ilk 6 dakikada sadece dış atışlardan bulduğu 3 basketle skor üretti. Potasını iyi savunun ve boyalı alandan basketler bulan Fenerbahçe Beko, Williams'ın 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko 2. periyoda da etkili başladı ve 1.5 dakika geride kalırken skor 16-26'da Türk Telekom mola aldı. Türk Telekom, ilk 4 dakika sadece 2 sayı üretmesinin ardından skor 16-30'da molayla oyunu yeniden kesti. Basket üretmekte zorlanan Türk Telekom, Campbell ve Wiltjer ile hücumda etkili olmaya başlayınca misafir ekip, periyodun bitimine 2.36 dakika kala skor 25-36'da molaya gitti. Karşılıklı basketlerin ardından ilk yarı Fenerbahçe Beko'nun 39-29 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Türk Telekom 2. yarıya iyi başladı ve 5-0'lık serinin ardından skor 34-39'da Fenerbahçe Beko mola aldı. Potasını iyi savunun Türk Telekom, Campbell ve Hunter ile skor üretti. Misafir takım ise Sloukas ve Westermnann ile etkili oldu. Periyodun ilk 7 dakikası Fenerbahçe Beko'nun 43-51 üstünlüğüyle geçildi. Stimac ve Westermnann ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu 56-45 önde bitirdi.

4. periyoda Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams'ın hücumda etkin oyunuyla başladı. Ev sahibi ekip ise Campbell ile skor üretti ve periyodun ilk 4 dakikası sarı-lacivertli ekibin 64-52 üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'un boş hücumları sonucunda Kalinic, Sloukas ve Stimac ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 75-59 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Hunter 10, Metin Türen, Campbell 16, Muhammed Baygül 4, Fall 6, Johnson 11, Wiltjer 8, Enes Berkay Taşkıran 2, Akif Egemen Güven 2, Şafak Edge, Polat Kaya

Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, Melih Mahmutoğlu 11, Ahmet Düverioğlu 10, Williams 12, Westermnann 8, Kalinic 10, Stimac 6, Ali Muhammed, Berkay Candan, Ekrem Sancaklı

1. Periyot: 14-21

Devre: 29-39

3. Periyot: 45-56

5 faulle çıkanlar: 33.48 Westermnann (Fenerbahçe Beko), 34.32 Wiltjer (Türk Telekom),