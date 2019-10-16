Doğru yerdeyiz

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne üç yıl boyunca Herbalife Nutrition isim sponsorluğu yapacak.Aslında iki sebebi var. Herbalife Nutrition'ın misyonu çerçevesinde iki büyük önceliği bulunuyor. Bunlardan biri hem dağıtımcılarımızın hem tüketicilerimizin hayatında sporun ve aktif yaşamın ön planda yer alması.. Fakat kadınlar kısmına geldiğimizde doğrudan satış firması olarak Herbalife Nutrition başta kadınlara ve birçok insana girişimcilik fırsatı sunan, onları destekleyen bir firma.Bu çok değerli bir şey ve biz kadın basketbolcuların hikâyelerini dinlediğimizde de çok örtüşen ortak noktalar bulduk. Bu sebeple de bizim için çok doğru bir iş birliği olduğunu düşünüyoruz.Birçok fikri federasyondaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Nasıl daha fazla katkımız olur, nasıl daha fazla duyurabiliriz kadın basketbolunu, nasıl daha fazla yayabiliriz kız çocukları, gençler arasında. Gereken her şeyi yapmayı planlıyoruz. Tabii ki bu etap etap gelişecek bir proje.Şöyle olacak; kulüplerinihtiyaçları doğrultusundaonlara sporcu beslenmesikonusunda destekvermek, kendi ihtiyaçlarıdoğrultusundaonlarla görüşüp farklı desteklerverebilmek adına kulüpler ilegörüşmeye hazırız. Planlarımızdan birikesinlikle bu. Ancak kulüplerin yaklaşımıve zaman gösterecek bunu.Ürün yelpazesi olarak sporcularınkullanabileceği çok güzel bir serimizvar,isimli. Fakat altyapıprojelendirilmesi gereken bir şey.Çünkü federasyonun zaten şu anda89 farklı yerde, okullarla iş birliğiyaparak kurmuş olduğu basket sahalarıvar. MEB ile de iş birliği içindeler.Çok istekliyiz bu konuda. Sadeceismimizi verdiğimiz bir sponsorlukolarak bakmıyoruz, biz üç yıl boyuncafarklı neler yapabiliriz diye olaya genişperspektifle bakmaya çalışıyoruz.