Doğru yerdeyiz

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne üç yıl boyunca Herbalife Nutrition isim sponsorluğu yapacak. Dünyanın önde gelen global beslenme şirketlerinden biri olan Herbalife Nutrition'ın Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ile imza töreninden sonra kısa bir söyleşi yaptık.
Neden kadın basketbolu?
Aslında iki sebebi var. Herbalife Nutrition'ın misyonu çerçevesinde iki büyük önceliği bulunuyor. Bunlardan biri hem dağıtımcılarımızın hem tüketicilerimizin hayatında sporun ve aktif yaşamın ön planda yer alması. Bu anlamda basketbol zaten çok önemli bir spor dalı Türkiye'de ve aktif yaşamı sporun hayatımızda daha fazla yer almasına sağlayacak bir dal
. Fakat kadınlar kısmına geldiğimizde doğrudan satış firması olarak Herbalife Nutrition başta kadınlara ve birçok insana girişimcilik fırsatı sunan, onları destekleyen bir firma. Ve birçok örnekte görüyoruz ki dağıtımcımız olan kadınlar başarı hikâyeleri ile başka insanlara başka kadınlara ilham kaynağı oluyorlar.
Bu çok değerli bir şey ve biz kadın basketbolcuların hikâyelerini dinlediğimizde de çok örtüşen ortak noktalar bulduk. Bu sebeple de bizim için çok doğru bir iş birliği olduğunu düşünüyoruz.
Bu iş birliği içinde rol modeliniz olacak mı?
Birçok fikri federasyondaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Nasıl daha fazla katkımız olur, nasıl daha fazla duyurabiliriz kadın basketbolunu, nasıl daha fazla yayabiliriz kız çocukları, gençler arasında. Gereken her şeyi yapmayı planlıyoruz. Tabii ki bu etap etap gelişecek bir proje. Çünkü bugün sadece isim sponsorluğunu imzaladık fakat heyecan verici projeleri mutlaka duyacaksınız bizden.
İSMİMİZİ VERMEKLE YETİNMEYECEĞİZ!
Kulüpler bazında çalışmanız olacak mı?
Şöyle olacak; kulüplerin
ihtiyaçları doğrultusunda
onlara sporcu beslenmesi
konusunda destek
vermek, kendi ihtiyaçları
doğrultusunda
onlarla görüşüp farklı destekler
verebilmek adına kulüpler ile
görüşmeye hazırız. Planlarımızdan biri
kesinlikle bu. Ancak kulüplerin yaklaşımı
ve zaman gösterecek bunu.
Okullar ve altyapılar için bir hedefiniz var mı?
Ürün yelpazesi olarak sporcuların
kullanabileceği çok güzel bir serimiz
var, "Herbalife 24"
isimli. Fakat altyapı
projelendirilmesi gereken bir şey.
Çünkü federasyonun zaten şu anda
89 farklı yerde, okullarla iş birliği
yaparak kurmuş olduğu basket sahaları
var. MEB ile de iş birliği içindeler. Ömer Bey (Onan) ile de benzer şeyleri konuştuk; buralarda nasıl yer alabiliriz, nasıl değer katabiliriz bu girişime diye.
Çok istekliyiz bu konuda. Sadece
ismimizi verdiğimiz bir sponsorluk
olarak bakmıyoruz, biz üç yıl boyunca
farklı neler yapabiliriz diye olaya geniş
perspektifle bakmaya çalışıyoruz.