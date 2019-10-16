E-Spor’da bir NBA yıldızı

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NBA'IN en iyi Avrupalı oyuncularından biri olan Fransız yıldız Rudy Gobert de E-Spor akımına kapıldı. Gobert, Rogue'un ana firması ReKTGlobal'e yatırım yaptı. Yıldız basketbolcu ReKTGlobal'in ve Rogue'un global alanda gelişmesine canlı yayınlar, içerik ve ortaklık ile yardımcı olacak. Gobert bu yatırımı çok istediğini belirterek, "Oyunlara olan tutkum biliniyor. Bir süredir E-Spor'a yatırım yapmak ve daha fazla içinde bulunmak istiyordum ve ReKTGlobal ailesi ile tarih yazmak için oldukça heyecanlıyım. Yıllardır oyunları dinlenmek ve rahatlamak için kullandım. Özellikle yeni Call Of Duty takımımızla ligdeki maçlara çıkmadan önce onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.